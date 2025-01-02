İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Bade Ruşen Karadeniz, afet sonrasındaki arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması amacıyla ‘Diren’ adlı özel bir cihaz geliştirdi. İçindeki sensörler sayesinde yerin metrelerce altında nabız ölçerek canlı olup olmadığını tespit edebilen, kurtarma ekiplerine anlık veri aktarabilen, 12 santimetre en ve boya sahip Diren, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Endüstriyel Tasarım Yarışması’nda birinci seçildi. Plastikten mamul ürünler kategorisinde, doğal afet ve acil durum konseptiyle yapılan yarışmada birinciliğe ulaşan Karadeniz, 60 bin liralık ödülün ve yurt dışı eğitim bursunun da sahibi oldu.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Bade Ruşen Karadeniz, projesini yaklaşık 5 ayda tamamladı. Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığı gerçeğinden yola çıkarak afet sonrası enkazdaki arama-kurtarma çalışmalarına nasıl katkı sağlayabileceğine odaklanan Karadeniz, ’Diren’ adını verdiği çalışmasıyla fark oluşturdu. Projesinde, tüm detayları en ince ayrıntısına kadar düşünen Karadeniz, Diren’in maketini de yaptı. İEÜ Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Can Özcan, Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Onur Mengi ve Doç. Dr. Deniz Deniz ile Öğretim Görevlisi Yavuz Cengiz’in destekleriyle hayata geçirdiği Diren’in patentini almaya hazırlanan Karadeniz, projesine ilişkin bilgiler verdi.

Sensörler sayesinde kolaylıkla algılıyor

Son dönemde Türkiye’de art arda meydana gelen depremlerin kendisini de etkilediğini belirten Karadeniz, “Diren, afet sonrası hayatta kalma şansını artırmak ve arama-kurtarma operasyonlarını hızlandırmak için geliştirdiğim, yenilikçi bir cihaz. Enkazda ilk 72 saat, yaşam belirtilerinin hızlı ve doğru tespiti için kritik öneme sahiptir. Diren, içindeki RF sensörleri ile yerin metrelerce altında bile nabız tespiti yapabiliyor. Bunların yanı sıra ‘LoRa’ iletişim modülü aracılığıyla kurtarma ekiplerine anlık veri aktarımı sağlıyor” diye konuştu.

Yaşam belirtisi olduğunda yeşil ışık veriyor

Cihazın üzerinde LED ışıkları olduğunu ve bu ışıkların cihazın konumunu gece operasyonlarında daha belirgin hale getirdiğini söyleyen Karadeniz, “Enkazın üzerindeki tarama esnasında kırmızı renkte yanıp sönen ışıklar, bir yaşam belirtisi algılandığında yeşile dönüyor. Bu görsel bildirim, kurtarma ekiplerinin dikkatini hızla yönlendirerek operasyonel verimliliği artırıyor” diye konuştu.

Enerji kaynağı olarak da kullanılabilir

Diren’in üzerinde mikro güneş panellerinin bulunduğunu ve bu sayede cihazın powerbank olarak da kullanılabileceğini belirten Karadeniz, “Diren, her açıdan ışık toplama özelliğine sahip. 5000 mAh lityum-iyon batarya, cihazın sadece uzun süreli çalışmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda powerbank işlevi görerek saha ekipmanlarına destek vermeye de olanak sağlıyor. Özetle Diren, güneşten aldığı enerjiyi depoluyor ve biz Diren’i telefon ya da ekipman şarj etmekte de kullabiliyoruz” dedi.

Zorlu hava şartlarında dayanıklı

Karadeniz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cihazın denge stabilitesi mekanizması var. Her durumda sabit ve çalışır durumda kalabiliyor. Diren’in dış yüzeyinde ise polikarbonat, aramid fiber, paslanmaz çelik, lamine cam ve kauçuk gibi malzemeler var. Bu sayede cihaz, zorlu çevre koşullarına da çok dayanıklı. Enjeksiyon kalıplama, hassas montaj ve elektronik entegrasyon teknikleriyle üretilen Diren, hafif ve taşınabilir yapısıyla hem yerel hem de uluslararası afet yönetimi için çözüm sunuyor.”