Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, trafik akışı yavaşladı.

Muratlı ilçesinde yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Binalar ise sisin etkisiyle neredeyse tamamen kayboldu.

Araçların sis lambalarının yanı sıra dörtlü sinyallerini de yakarak seyrettikleri gözlemlendi. Trafik ekipleri ise trafik akışında aksaklık yaşanmaması için stratejik noktalarda önlemler alırken, sürücüler sık sık uyarıldı.

Ayrıca ilçede hava sıcaklığı 1 derece ölçüldü.