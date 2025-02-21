Türkiye’nin öncü işitme cihazı satış ve uygulama merkezlerinden birisi olan Si-Ser İşitme Cihazları, modern cihazları ve deneyimli odyometristlerini İzmir’in en uzak ilçeleri arasında yer alan Ödemiş’te halkın hizmetine sundu. Si-Ser İşitme Cihazları hasta odaklı hizmet anlayışıyla işitme sağlığı konusunda ilçe ve çevresine önemli katkılar sağlamayı hedefleyen yeni şubesiyle hizmete açıldı.

Duyma ve anlama sorunu yaşayan bireylerin sosyal yaşamda en iyi şekilde iletişim kurabilmeleri için teknolojiyi, bilimi ve insani anlayış imkanlarını kullanmaya devam Si-Ser İşitme Cihazları, Ödemiş ilçesindeki yeni şubesiyle hizmet ağını genişletmeye sürdürüyor. Si-Ser İşitme Cihazları Ödemiş Uygulama ve Satış Merkezi, Zafer Mahallesi 1340 Sokakta düzenlenen görkemli açılış töreniyle hizmete girdi. Si-Ser İşitme Cihazları Ödemiş Şubesi, işitme kaybı yaşayan bireylere en uygun çözümleri sunarak, yaşam kalitesini arttırma konusunda hizmet verecek.

1996 yılında kurulan ve Türkiye genelinde 80’den fazla şubesi bulunan Si-Ser, işitme kaybı yaşayan bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve duyma-anlama sorunlarına en iyi çözümleri sunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren köklü markaların başında geliyor. Gürcistan ve Kıbrıs gibi uluslararası pazarlarda da büyümeye devam eden Si-Ser, yüksek teknolojiye sahip "Earnet" marka işitme cihazlarıyla kullanıcılarına üstün işitme deneyimi sağlamayı hedefliyor.

Si-Ser İşitme Cihazları, farklı seviyelerde işitme kaybı yaşayan bireylere özel çözümler sunan geniş bir ürün yelpazesine sahip. Alanında uzman odyometrist ve odyolog kadrosu, her bireyin işitme cihazına en uygun şekilde adapte olmasını sağlamak için titizlikle çalışıyor. Uzun ömürlü ve verimli bir kullanım sağlamak adına, teknik servis ve danışmanlık hizmetleriyle de kullanıcılarının her zaman yanında yer alacak olan Si-Ser İşitme Cihazları Ödemiş Şubesi, yalnızca bir satış noktası değil, aynı zamanda işitme sağlığı alanında en kaliteli hizmeti sunmayı amaçlayan bir merkez olarak faaliyet gösterecek. "Siz isteyin, biz hizmet sunalım. Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" anlayışıyla, en kaliteli işitme çözümlerini en uygun şekilde sunmayı vaat den Si-Ser İşitme Cihazları Ödemiş Şubesi, modern donanımı, uzman kadrosu ve en son teknolojiye sahip işitme cihazlarıyla işitme sağlığı alanında en güvenilir adreslerden biri olacak. Şubede odyometrik ve timpanometrik testler, çınlama testleri, iş yeri tarama testleri, İşitme cihazı uygulamaları ve kişiye özel adaptasyon çözümleri, FM sistemleri ve işitme cihazı aksesuarları, Özel kulak kalıpları ve gürültü önleyici kulak tıkaçları, Teknik servis hizmetleri, cihaz bakım setleri ve işitme cihazı pilleri hizmetleri sunulacak.

"Ben eskiden hiçbir şey duymuyormuşum"

1 yıldır Si-Ser’den aldığı işitme cihazını kullanan ve son derece memnun kaldığını ifade eden 71 yaşındaki Hatice Topuz: "Ben sesleri duyuyordum ama ayırt edemiyordum. Ama şuan duymam ve algılamam çok iyi. insanlar gerektiğinde işitme cihazlarını kullanmalılar. Ben eskiden hiçbir şey duymuyormuşum ama şuan daha net duyuyorum. Ben önceden televizyon izleyemiyordum, bir ses vardı ama net algılamıyordum. Duma sorunu yaşayan herkes bu ürünü kullansın, kimse çekinmesin duymak bizim için çok önemli. Duymayıp, duymaya çalışmak çok zor ama kulaklıkla bu durum çok rahatlıyor" dedi.

"Yerli bir üretici olmanın gururunu yaşıyoruz"

Si-Ser kalitesini Ödemişlilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Si-Ser İşitme Cihazları Ticari Pazarlama Uzmanı Yöneticisi Anıl Arslan da "Si-Ser İşitme Cihazları olarak 80 şubemizde yurt içi ve yurt dışında hizmet veriyoruz. Yerli bir üretici olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün burada 80’inci şubemizi Ödemişe acıyoruz. Bizler burada hastalarımıza elimizden geldiğince işitme bilincini aşılamayı ve onların işitme cihazlarıyla rehabilitasyonlarını sağlamayı ve hastalara destek olmayı hedefliyoruz. Hasta işitme kaybının belirlenmesi için öncelikli olarak bir işitme testi yaptırmaları gerekiyor. Sonrasında ise işitme cihazıyla yaşantısına devam etmesi gerekiyor. İşitme sorunlarının bizde götürüleri çok fazla özellikle, kulakta çınlama, algılama sorunları ve ilerleyen zamanlarda Alzheimer gibi sorunlara yol açabiliyor. Burada bizlerde Ödemiş halkına sağlıklı mutlu yaşamlarına destek olmak için bugün şubemizin açılışını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

İşitme sorunu yaşayanları merkezlerine davet eden Si-Ser İşitme Cihazları Ödemiş Şube Sorumlu Müdürü Odyometrist Fatma Belkar ise "Ödemiş halkını işitme sorunlarını gidermek amacıyla bugün burada şubemizin açılışını gerçekleştirmekteyiz. Tüm ödemiş halkını şubemize davet ediyoruz. Açılışa özel hastaları sağlıklı bir yaşam sağlamak için ürünlerde indirimlerimizde var. Ödemişli hastaları sağlıklı yaşam için şubemize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ödemiş’e önemli bir sağlık merkezi kazandırıldı"

Si-Ser İşitme Merkezinin Ödemiş’te yaptığı yatırımın önemine işaret eden Ödemiş Belediyesi Başkan Yardımcısı Metin Kıral da "Bugün burada Ödemişli vatandaşlar için önemli bir işletmenin açılışındayız. Sağlık sektörü açısından bu tarz işletmelerin olması vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için çok önemli. Duymak gibi önemli duyu organımızın kullanılması açısından çok yararlı bir işletme. Ödemiş ilçemize böylesine önemli bir sağlık merkezini kazandırdıkları için Si-Ser İşitme Cihazları Yönetimine teşekkür ederim. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Si-Ser Ödemiş Şubesi Sorumlu Müdür Fatma Belkar, Odyometris Büşra Kaya Balcı ve Ödemiş-Nazilli Pazarlama Sorumlusu Doğan Sarıcan’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kıral başta olmak üzere Ödemiş Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu, Türk Kızılay Ödemiş Şube Başkanı İsmail Ekmekçi, Emekliler Derneği Ödemiş Şube Başkanı Ali Solar, Zafer Mahallesi Muhtarı Burcu Bıçaklı, gaziler, vatandaşlar ile Si-Ser Ticari Pazarlama Uzmanı Yöneticisi Anıl Arslan, İnsan Kaynakları Uzmanı Elif Çelik, Ticari Pazarlama Uzmanı Şara Gürçay, Si-Ser İşitme Denetim Uzmanı Ömer Güngör, Avrupa Yakası Bölge Yöneticisi Engin Doğan, Aydın & Denizli & ödemiş Bölge Müdürü Kerim Kangöz, Eskişehir & Afyon & Kütahya Bölge Müdürü Semih Kaya, Denizli Bölge Yönetici Gül Acur, Aydın Bölge Yöneticisi Ali Bilgehan Sabancı, Kütahya Bölge Yöneticisi Cihan Cengiz, Malatya Bölge Yönetici Selahattin Koktay, İzmir Bölge Yöneticisi Müjde Madran, İzmir Pazarlama Müdürü Anıl Gülmez katıldı.

Açılış töreni, lokma ikramı, pasta kesimi ve zeybek gösterisiyle renklenirken şubeyi gezen protokol üyeleri son teknoloji işitme cihazları hakkında çalışanlardan bilgi aldı.