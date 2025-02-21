Antalya’da 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

Yangın, dün akşam saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’ndeki 3 katlı bir binanın giriş katına yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın elektrik panosu bir anda alev aldı. Patlamaların da yaşandığı yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın nedeniyle dışarı çıkamayan apartman sakinleri binada mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Binanın 2. ve 3’ncü katında mahsur kalan vatandaşlar balkondan itfaiyenin merdiveniyle sepete alınarak indirildi. Yangında yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.