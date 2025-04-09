Balıkesir’ de Almanca Öğretmeni ve Uzman Fizyonomist olarak görev yapan Sezgin Ünal, Konya ili Ereğli ilçesinde yazmaya başladığı Fizyonomi kitabı "Yüzde Yüz Fizyonomiyi" Balıkesir’ de tamamladı. Türkçe ve yabancı dillerdeki birçok eseri tarayarak, ilmin akademik kitabını oluşturdu.

Fizyonomi’nin tanımı ve kısa tarihçesiyle başlayan eserde; Fizyonominin çalışma alanları, ünlü bazı Fizyonomistlerin ilme katkıları, Toplumsal nitelikteki bazı sorunlara bakış, insan yüzünde bulunan uzuvların şekillerine göre Karakter analizi ve Hastalık teşhisleri ile Erkekler ve kadınlar yalan söylerken yüzde olan değişiklikler gibi konular yer almaktadır.

İlim yolculuğu insanın kendini tanımasıyla başlar diyen Sezgin Ünal, bu eser aracılığıyla kişilerin önce kendilerini tanıyacaklarını, daha sonra da çevresindeki insanları sağlıklı bir şekilde analiz edebileceklerini belirtti. Günümüzde neredeyse herkesin birileri tarafından aldatıldığını, kandırıldığını söyleyen Eğitimci yazar, bu kitabın içeriği sayesinde iyi insanların artık aldatılamayacağını sözlerine ekledi.