Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araçta sıkışan sürücü ekipler tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, sürücü V.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İstanbul-İzmir Otoyolu İzmir istikameti Susurluk ilçesi Yahyaköy mevkinde 16 BFZ 459 plakalı çekici ve 16 ALG 191 plakalı dorsenin karıştığı tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Kazada sürücü V.A. araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
