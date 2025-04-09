Merkezefendi Belediyesi tarafından hizmete açılan kreşler, hem çocukların gelişimine katkı sağlıyor hem de çalışan annelerin iş hayatında daha aktif ve verimli olmalarına imkan tanıyor. Yapımı devam eden üçüncü kreşin kısa zamanda tamamlanacağını belirten Başkan Doğan, "Çocuklarımız adil bir eğitim ile mutlu bir geleceğe adım adım ilerliyor" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına ilçeye kazandırdığı kreşler ile ailelerin yaşamlarını kolaylaştırmaya, miniklerin doğru, düzgün ve çağdaş eğitim almasını sağlıyor. Hizmete açılan kreşlerde çocuklar, deneyimli öğretmenler eşliğinde okul öncesi eğitim alırken, aileler de gönül rahatlığıyla işlerine odaklanıyor. Bu hizmet sayesinde birçok anne, çocuklarını kreşe güvenle emanet ederek iş hayatına katılma fırsatı buluyor. Muratdede Mahallesi’nde hizmet veren Merkezefendi Belediyesi Gamateks Osman Aydınlı Gündüz Bakımevi ile Sevindik Mahallesi’nde bulunan Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Çocuk Bakımevi, çalışan annelerin en büyük destekçileri haline geldi. Bu kreşlerde eğitim gören minik öğrencilere, deneyimli öğretmenler tarafından okul öncesi eğitim verilerek gelişimlerine önemli oranda katkı sağlanıyor. Kreşler sayesinde kadın istihdamına, kadının ekonomik özgürlüğüne ve kadının güçlenmesine destek olunuyor. Evlatları Merkezefendi Belediyesi’nin kreşlerinde geleceğe hazırlanan anneler, bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gönül rahatlığı ile çocuklarını kreşe bıraktıklarını söyleyen anneler, emeklerinden dolayı Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a da teşekkür etti.

Yapımı devam eden üçüncü kreş en kısa zamanda açılıyor

İlçeye iki kreş kazandıran Merkezefendi Belediyesi tarafından temeli atılan ve hızla yükselen üçüncü kreşte çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Muratdede Mahallesi’ndeki Merkezefendi Belediyesi Mehmet Karataş Kreşi de en kısa zamanda hizmete açılarak miniklere ve ailelerine destek sağlayacak.