Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan, 'Bayramlar; kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin bir olduğu, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu özel günlerdir. Bu bayram da birbirimize kapılarımızı ve gönüllerimizi açalım, bayram sevincimizi toplumun her kesimine yayalım. Halkımızın ve üyelerimizin bayramlarını kutluyorum' dedi.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, yazılı mesajında ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek, Ramazan Bayramı'nın da bu değerleri daha da pekiştirdiğini ifade etti. Başkan Erdoğan, vatandaşa bayram alışverişlerini şehirdeki esnaftan yapmaları çağrısında da bulundu. Başkan Erdoğan, 'Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı artıran mübarek ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü yaşarken, bayrama ulaşmanın da huzurunu ve mutluluğunu taşıyoruz. Bayramlar; kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin bir olduğu, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu özel günlerdir; çok değerlidir' dedi.

Toplumsal dayanışmanın önemine de dikkat çeken Erdoğan, 'İçinde bulunduğumuz bu anlamlı günlerde ihtiyaç sahiplerini gözetmek, paylaşmanın bereketini hep beraber yaşamak büyük önem taşımaktadır. Bayramın getirdiği manevi iklimin, toplumumuzda birlik ve kardeşlik duygularını daha da güçlendirmesini temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Ayrıca ekonomik hayatın sürdürülebilirliği ve iş dünyasının gücü için de toplumsal dayanışmanın önemine değinen Başkan Erdoğan, Denizli iş dünyasının üretim, ihracat ve istihdam alanında ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini belirtti; halka bayram alışverişlerini şehirdeki esnaftan yapmaları çağrısında da bulundu.

Başkan Erdoğan, bayram tebriğini şu ifadelere sonlandırdı:

'Bu duygu ve düşüncelerle, başta üyelerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diliyorum.'