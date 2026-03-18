Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 'İyilik Haftası' kapsamında yürütülen 'Maarifin Kalbinde Ramazan' projesi çerçevesinde, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere düzenlenen yardım kampanyasında 26 bin lira toplandı.

Okulun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyada, öğrencilerin kendi harçlıklarından yaptığı katkılar, fitre bağışları ve öğretmenlerin destekleriyle yardım miktarı 26 bin liraya ulaştı.

Kampanya dahilinde toplanan para, hediye çeklerine dönüştürüldü. Hazırlanan çeklerin okul yönetimi koordinesinde ilgili yerlere teslim edileceği öğrenildi.