Sivas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şeyh Şamil Sağlık, Kültür ve Spor Merkezi’nin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından da ortak kullanılmasına yönelik protokol imzalandı.

Protokol, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan tarafından imzalanarak resmiyet kazandı.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, "Belediye başkanımıza ve ekibine bu önemli iş birliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu konuda Belediyemizden çok büyük destek alıyoruz. Burada Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak yapacağımız hizmetlerin ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum, her şey Sivas gençliği ve sporu için" ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan ise, "Bu önemli projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Belediyemizle sadece burada değil birkaç farklı kültür merkezinde de ortak çalışmalar yürütüyoruz. Şehrimizin en kılcal damarlarına kültür ve sanatı taşıyoruz. Bu konuda ev sahipliği yaparak bize destek veren Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Gençlerimiz inşallah burada sporla buluşacaklar"

Son olarak konuşan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "Devlette devamlılık esastır düsturu ile hareket ediyoruz. Bizden önceki Belediye Başkanımız burada bir çalışma başlatmıştı. Bizler de göreve geldikten sonra çalışmalarımızı hızlandırdık ve yaklaşık bir buçuk yıllık süre içerisinde projeyi tamamladık. Burada binanın büyüklüğünü değerlendirmek açısından o bölgede ihtiyaç olan Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi için İl Sağlık Müdürlüğümüzle daha önce bir protokol imzalamıştık. Binanın zemin katını İl Sağlık Müdürlüğümüze tahsis ettik. Alt katında Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze yer tahsisinde bulunduk. Gençlerimiz inşallah burada sporla buluşacaklar. Orta katında Belediye olarak bizler kültür ve sanat faaliyetleri yürüteceğiz, kurslar açacağız. Hanım kardeşlerimize, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik faaliyetler düzenleyeceğiz. En üst katını da kütüphane olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze tahsis ettik. Bir binada 4 farklı kurum yer alacak. Bu durumu, kurumlar arasındaki iş birliği açısından, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve sürdürülebilir hale gelmesi açısından çok kıymetli buluyorum. Burada farklı kurumlarımız mahallemize ve şehrimize hizmette bulunacaklar" şeklinde konuştu.

Resmi açılışın 29 Ekim’de yapılacağını sözlerine ekleyen Başkan Uzun, "İnşallah buradan çok sayıda sporcu kardeşimiz faydalanacak. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrenci kardeşlerimiz faydalanacak. Aynı zamanda çok sayıda hemşehrimiz sağlık hizmetlerinden yararlanacak. Burada düzenlenecek kurslar ile insanlarımız kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Tekrar bu projenin ve yapılan iş birliğinin mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Merkez; semt kütüphanesi, spor salonları, kafeterya ve ders çalışma alanları gibi sosyal ve kültürel donatılarıyla dikkat çekerken vatandaşlara çok yönlü bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

Ayrıca, daha önce İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında merkezin içerisinde; Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Müdahale İstasyonu da yer alacak. Böylece merkez, sadece sosyal ve kültürel değil, aynı zamanda sağlık alanında da önemli bir hizmet noktası olacak.