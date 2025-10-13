Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser, ruhsatsız silah ve dedektör ele geçirildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torunlu Mahallesi’nde ikamet eden M.A. (57) isimli şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada; 289 adet tarihi obje, 1 adet tabanca, 40 adet tabanca fişeği, 3 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 50 adet av tüfeği fişeği, 1 adet el dedektörü, 2 hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserlerin incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi.