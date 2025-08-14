Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen orman yangını havadan ve karadan hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Saklıkent bölgesinde saat 18.30 sıralarında ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın söndürme helikopterleri de sortileri ile ekiplere havadan destek verdi. Yangın havadan ve karadan gerçekleştirilen hızlı müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.