Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ramazan ayı dolayısıyla Çocuk Üniversitesi tarafından Sevgi Evlerinde kalan çocuklara yönelik düzenlenen programda çocuklarla bir araya geldi.

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, Ramazan ayı münasebetiyle çocuklara yönelik iftar etkinliği düzenledi. Çocuk Üniversitesi’nin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan binasında Sevgi Evlerinde kalan çocuklar için düzenlenen iftar programına, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün yanı sıra Başkan Başdanışmanı Burçin Sarıcan, Bilim Merkezi Sorumlusu Serkan Yılmaz, birim müdürleri, Çocuk Üniversitesi eğitmen ve personelleri de katılım sağladı.

Açılan iftarların ardından Çocuk Üniversitesi ve Bilim Merkezi atölyelerini gezen çocuklar, gözetmenler eşliğinde teleskopla uzay gözlemi başta olmak üzere birbirinden farklı düzeneklerin yer aldığı sergi alanını gezerek keyifli bir akşam geçirdi.