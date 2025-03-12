Bartın Üniversitesi (BARÜ) University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarının açıkladığı dünya sıralamasında, listeye ilk olarak girdiği 2020-2021 döneminden itibaren 5 yılda 487 basamak yükselme başarısı gösterdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren University Ranking By Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı 2024-2025 Dünya Sıralamasını açıkladı. Bilimsel yayınların nicelik ve nitelik olarak irdelendiği göstergelerden oluşan URAP 2024-2025 dünya sıralaması listesinde, dünyanın dört bir yanından en iyi 3 bin yükseköğretim kurumunu değerlendirdi.

BARÜ, bir önceki yıla göre 254 basamak yükseldi

Çok sayıda değerlendirme ölçütü dikkate alınarak oluşturulan listeye göre BARÜ, göstermiş olduğu performansla bu yıl bir önceki yıla göre 254 basamak birden yükselerek 1.997’nci basamağa çıktı. İlk kez sıralamaya girdiği 2020-2021 döneminde 2 bin 484’üncü sırada bulunan BARÜ, 2021-2022 döneminde 57, 2022-2023 döneminde 147, 2023-2024 döneminde ise 29 sıra yükseldi ve böylece son 5 yılda 487 basamak ilerleme sağladı.

Türkiye’deki üniversiteler arasında 10 basamak ilerledi

Yapılan değerlendirmede URAP Dünya Sıralamasına bu yıl Türkiye’den 126 üniversite dâhil oldu. URAP tarafından açıklanan listede BARÜ, bu yıl 55’inci sırada yer alarak Türkiye’den sıralamaya giren 71 üniversiteyi geride bıraktı. Ayrıca BARÜ, ‘Makale Sıralaması’ göstergesinde 67’nci, ‘Atıf Sıralaması’nda 56’ncı, Toplam Yayın Etkisi Sıralaması’nda 26 basamak yükselerek 40’ıncı, ‘Toplam Bilimsel Doküman Sayısı’ göstergesinde 86’ncı sırada yer aldı. BARÜ, ‘Toplam Atıf Etkisi’nde yakaladığı büyük ivmeyle 47 basamak birden yükselerek 35’inci, ‘Uluslararası İş Birliği’ göstergesinde ise 67’nci oldu.

"Her alanda bir önceki günden daha iyi olmak için çalışıyoruz"

Dünyanın önde gelen yükseköğretim kuruluşlarından biri olma gayretiyle çalıştıklarının altını çizen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Nitelikli eğitim anlayışımız, kalite ve araştırma odaklı çalışmalarımız çeşitli kuruluşların farklı göstergeler kullandığı sıralamalara yansımaya devam ediyor. Üniversite olarak sürekli iyileştirme anlayışımızla her geçen yıl bulunduğumuz yeri bir üst sıraya taşıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Bir önceki günden daha iyi olmak ve uluslararası arenada tanınırlığımızı artırmak için var gücümüzle çalışıyor, emeğimizin bir göstergesi olarak ulusal ve uluslararası sıralamalarda en iyiler arasında yer alıyoruz. Son olarak açıklanan URAP Dünya Sıralamasında da başarımızı uluslararası ölçekte ortaya koyuyoruz. Bu düşüncelerle daha iyiye ulaşma hedefiyle çıktığımız gelecek yolculuğunda araştıran, üreten, çalışan tüm bileşenlerimize teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte kıymetli teşvikleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.