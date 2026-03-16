Bartın'da kadın hükümlüler şehir merkezindeki camileri temizleyerek Ramazan Bayramı'na hazır hale getiriyor.

Bartın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce kamu cezasına çarptırılan 4 kadın, kent merkezindeki camileri temizliyor. Yapılan ince ve derin temizlik ile kentteki 11 cami, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'na hazır hale getirilirken, kadın yükümlülerin bayrama kadar 3 camiyi daha temizlemesi hedefleniyor.

Yürütülen ceza ve infaz hakkında bilgi veren Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, 'Bilindiği üzere denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülere eğitim ve iyileştirme çalışmalarının yanı sıra suçun infazına dair birtakım yükümlülükler yüklemekteyiz. Bu yükümlülüklerden bir tanesi de kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırma yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük, toplumsal katılım ile yükümlünün iyileştirilmesini ve topluma kazandırılmasını amaçlayan, yükümlünün topluma verdiği zararı kamu hizmetinde ücretsiz çalışarak geri ödemesini ve bu şekilde kamu düzeninin sağlanmasını esas almaktadır. Bu kapsamda, Ramazan ayı münasebetiyle toplumumuz için önemli ibadet ve buluşma mekânları olan camilerimizde Ramazan ayı boyunca temizlik çalışması planlanmış olup her gün bir camimizin temizliği yükümlüler tarafından yapılmaktadır. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yansıtan bu çalışmalar yükümlülerin hem topluma yeniden kazandırılmasına hem de birlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır' dedi.