DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Kurban Bayramı öncesinde düzenlenen kurban kesim elemanı kursunda hem dini vecibelere uygun kesimi hem de hijyen kurallarını öğrenen 15 kişi sertifika almaya hak kazandı.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde önemli bir eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Düzenlenen Kurban Kesim Elemanı Kursu, vatandaşların kurban kesimlerini daha bilinçli, hijyenik ve dini kurallara uygun şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Toplam 20 saat süren ve 3 gün boyunca devam eden kursa, 18 yaşını doldurmuş, okuryazar ve fiziksel yeterliliğe sahip 28 kişi başvurdu. Kurs boyunca teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Türker Eraslan, kursiyerlere 12 saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verirken, Din Görevlisi Mehmet Özcan, "Kurban Kesmenin İslamiyet’teki Yeri ve Önemi" başlıklı 4 saatlik modülde dini bilgileri aktardı. Veteriner hekim Yüksel Sözgen ise kurban kesim işlemlerine dair 4 saatlik uygulamalı eğitimi mezbahada gerçekleştirdi.

Kurs sonunda yapılan değerlendirmelerde başarılı olan 15 kursiyer, "Kurban Kesim Elemanı" sertifikasını almaya hak kazandı.