Serdivan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 535. Sokak’ta yer alan ve çocuk oyun gruplarının bulunduğu parkta kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Sonbaharın gelişiyle birlikte ağaçlardan dökülen yaprakların çevre kirliliği oluşturmaması için harekete geçen belediye ekipleri, parkı baştan aşağıya temizleyerek hijyenik bir ortam oluşturdu. Yaprakların toplanmasıyla birlikte park, yeniden çocukların güvenle oynayabileceği bir alana dönüştürülürken, Belediye ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde vatandaşlar, temiz ve bakımlı bir parkta keyifli vakit geçirme imkanı buldu.