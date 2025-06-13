Pastacılık alanında görev yapan danışman şefler, SUBÜ Sapanca Turizm MYO öğrencilerine mesleki bilgi ve deneyimlerini aktardı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu, Aşçılık ve Pastacılık Programı öğrencilerini sektörün deneyimli isimleriyle bir araya getiren uygulamalı bir eğitim düzenledi. Eğitimde, pastacılık alanında görev yapan danışman şefler Hasan Akdemir ve Selman Kıroğlu öğrencilere bilgi ve deneyimlerini aktardı. Okulun uygulama mutfağında yapılan organizasyonda öğrenciler, dönem boyunca teorik olarak edindikleri bilgileri uygulamalı olarak pekiştirme fırsatı buldu. Eğitimde Şef Hasan Akdemir, 30 yıllık mesleki birikimini paylaşarak temel pastacılık teknikleri, pandispanya ve krema hazırlığı, yaş pasta sıvama ve süsleme konularında öğrencilere uygulamalı eğitim verdi. Şef Selman Kıroğlu ise öğrencilere meslek hayatına dair edindiği tecrübeleri aktardı. Etkinliğe katılan Sapanca Turizm MYO Müdürü Prof. Dr. Şevki Ulema, katkılarından dolayı şeflere teşekkür belgelerini takdim etti.