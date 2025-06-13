Jandarma Teşkilatı’nın 186’ıncı kuruluş yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Ardahan’da da kutlandı.

Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 186. yıldönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığında kutlama programı düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, ’’Jandarmamızın kuruluşunun 186’ıncı kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Jandarma teşkilatı tarihi boyunca devletimizin kendilerine vermiş olduğu vazifeleri, titizlik ve fedakârlık anlayışı ile en iyi şekilde ifa etmişlerdir’’ dedi.

Vali Çiçek’in konuşmasının ardında komandolar gösteri yaptı, jandarmanın görevde kullandığı silah, teçhizat ve ekipmanlar sergilendi. Daha sonra jandarmanın eğitimli köpekleri hünerlerini sergiledi. Yapılan gösteriler vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Aynı zamanda vatandaşlar ve çocuklar, kurulan stantları gezerek İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan araç ve ekipmanları inceledi.