Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin haziran ayı kültür sanat etkinlikleri "Milli Mücadele’de Sakarya" konulu söyleşiyle başladı.

Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa Akademisyen Dr. Zekeriya Türkmen konuk oldu. Bölgenin tarihi önemi, direnişin yerel kahramanları ve halkın gösterdiği fedakarlığın detaylı şekilde ele alındığı programın moderatörlüğünü ise Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Alper Cantimer üstlendi.

Dr. Zekeriya Türkmen, "Sakarya Vilayeti, henüz Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce, Milli Mücadele’nin pek çok cephesinde etkin olmuş bir coğrafyadır. Geyve Boğazı gibi stratejik bölgeler, hem Anadolu’nun savunulmasında hem de Kuvay-ı Milliye’nin örgütlenmesinde hayati roller üstlenmiştir. Adapazarı Kaymakamı Tahir Barlas’ın girişimiyle kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, bölgedeki direnişin ilk kıvılcımlarını yakmıştır" dedi.