SUBÜ ve Anadolu Üniversitesi arasında birlikte eğitim-öğretim, Ar-Ge, bilimsel çalışmalar ile sosyal ve kültürel çalışmalar yapılmasını içeren iş birliği protokolü imzalandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Anadolu Üniversitesi arasında bilimsel çalışmalar, eğitim-öğretim ve kültürel alanlarda birlikte çalışmayı içeren iş birliği protokolü imzalandı. Protokol SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel tarafından imza altına alındı. Protokolle iki üniversite arasında araştırma-geliştirme, eğitim-öğretim ve sosyal-kültürel alanlarda karşılıklı olarak toplum yararına fayda üretmek için her iki üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencileri arasında ilişkiler geliştirilebilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda SUBÜ ve Anadolu Üniversitesi her nevi proje, eğitim, çalıştay, panel, sempozyum düzenleyebilecek. Ortak proje/çalışmalar yürütülebilecek ve bu kapsamda öğrenci değişimi yapılabilecek. Ar-Ge, tasarım, üretim-ürün geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

"Koordinatörlüklerimiz üzerinden birlikte yapacağımız birçok iş var"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile uzun yıllar birlikte çalıştıklarını hatırlatan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Bugün üniversitelerimiz arasında geniş kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalanın mutluluğunu yaşıyoruz. Anadolu Üniversitesi ülkemizin en köklü üniversitelerinden birisi. Kendisinden bölünerek kurulan birçok üniversite var. Bugün hala örnek işlere imza atmaya devam ediyor. Gerek akademik birimlerimiz, gerek uygulama ve araştırma merkezlerimiz, gerekse koordinatörlüklerimiz üzerinden birlikte yapacağımız birçok iş var. Bir kısmına ilişkin değerlendirmelerde de bulunduk. İlk olarak ‘Aile Yılı’ kapsamında ortak bir çalışma yürütmeyi hedefliyoruz. Bu başlangıçla birlikte inşallah daha birçok ortak iş arka arkaya gelecek. Genç ve dinamik bir üniversite olan üniversitemiz ile köklü bir üniversite olan Anadolu Üniversitesi iş birliğinde birçok örnek işin ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.

"İkinci diplomaları için eğitim alabilecekler"

SUBÜ’nün +1 Eğitim Modeli ile fark oluşturan bir üniversite olduğunu vurgulayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık hocamızla geçmişe dayanan dostluğumuz hasebiyle zaten hayata geçirmek istediğimiz birçok ortak proje vardı. İmzaladığımız iş birliği protokolü, bu projelerin iki üniversite tarafından çalışılmasına ve faydaya dönüşmesine imkan sağlayacak. Bu çerçevede öncelikli olarak SUBÜ’nün uluslararası öğrencileri de artık üniversitemizin Açık öğretim Fakültesi’nde ikinci diplomaları için eğitim alabilecekler. Diğer yandan ilk olarak SUBÜ iş birliği ile ‘Aile Yılı’ kapsamında ortak akademik çalışmaların ortaya konulabileceği bir buluşmaya ev sahipliği yapmak istiyoruz. Sonrasında akademik ve idari personelimizin de birlikte hareket etmesiyle yeni çalışmalara da imza atacağız. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.