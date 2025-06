Sakarya Üniversitesi, bilimsel yayıncılık alanında bir ilki gerçekleştirerek önemli bir uluslararası başarıya imza attı.

Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit’in editörlüğünü yaptığı "Climate Justice for Whom: Impacts of Climate Change on Women and Solutions" adlı eser, Sakarya Üniversitesi Yayınları imzasıyla ilk kez Web of Science Core Collection - Book Citation Index’te taranmaya başlandı. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, üniversitenin bilimsel yayıncılık alanında ulaştığı bu önemli başarının, yalnızca akademik bir kazanım olmadığını, aynı zamanda araştırma üniversitesi olma hedeflerinin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Bilimsel Yayınlar Koordinatörü Prof. Dr. Mahmut Akyiğit, yaptığı değerlendirmede bu başarının yürütülen sistematik faaliyetlerin ve uluslararası editoryal ilkelere uyumlu sürecin bir sonucu olduğunu, Sakarya Üniversitesinin bilimsel yayıncılıkta ulaştığı kalite düzeyinin dünya akademi çevrelerince tanındığını ifade etti.

Web of Science Book Citation Index gibi uluslararası prestije sahip bir dizinde, Sakarya Üniversitesi Yayınları’na ait bir kitabın ilk kez yer almasının bilgi üretimi açısından büyük bir ilerleme olduğunu belirten Al, "Bu başarıda emeği geçen değerli editörümüz Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit başta olmak üzere, katkı sunan tüm yazarlarımızı, Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğünü ve sürecin yürütülmesinde önemli görevler üstlenen koordinatörümüz Prof. Dr. Mahmut Akyiğit’i kutluyorum. Bundan sonraki süreçte de uluslararası akademik yayıncılıkta daha fazla görünürlük kazanmak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.