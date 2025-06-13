"Körfezray Metro Projesi" kapsamında İzmit ilçesinde bulunan 5 istasyon bölgesinde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle başlanan "Körfezray Metro Projesi’nde" çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, İzmit ilçesinde bulunan Seka Devlet Hastanesi, Kuruçeşme, Sekapark, Milli İrade Meydanı ve Otogar istasyonlarında çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.

Körfezray metro projesi dahilinde Seka Devlet Hastanesi çevresinde forekazık çalışmaları tamamlandı. Hafriyat çalışmalarının devam ettiği istasyon sahasında segment üretim fabrikasının dış cephe kaplamalarında sona gelindi. Yer altında tünel açmak için kullanılacak tünel açma makinesinin parçalarının montajına başlandı.

Proje kapsamında Seka Devlet Hastanesi istasyonunun yanı sıra 4 istasyon daha bulunuyor. Kuruçeşme istasyonunda saha kapaması tamamlanırken, alan içerisindeki ağaçların taşıma işleri Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. Saha kapama çalışmaları tamamlanan Sekapark İstasyonu alanında 12 arkeolojik sondaj kuyusu açıldı. Açılan kuyular neticesinde hazırlanan rapor Kültür Varlıkları Kurulu’na sunuldu.

Saha kapama çalışması yapılan Milli İrade İstasyonunun bulunduğu Anıtpark’ta bulunan Kızılay binası taşındı. Alanda bulunan reklam panoları ve ağaç gibi donatıların deplase çalışmaları yapılıyor. Otogar istasyonunda ise çalışma sahası kısmi olarak kapatılırken, tam kapamanın yapılabilmesi için alternatif yollarının yapımının tamamlanması bekleniyor. Çalışma sahasının içerisindeki ağaçların taşıma işlemleri de devam ediyor.

Faaliyete geçtiğinde metro hattının günde 300 bin yolcu, daha ileriki zamanlarda ise günde 500 bin yolcunun taşınması hedefleniyor. 1.8 milyar dolar hat yapımı, 400 milyon dolar araç yatırımı olmak üzere toplam 2,2 milyar dolar yatırım bütçesi bulunan proje, Kocaeli’de tek seferde hayata geçirilecek en büyük yatırım olması ile ön plana çıkıyor. Körfezray Metro Hattı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Master Planı’nda da yer alıyor.

Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı’nın 1. aşamasında 26,85 kilometrelik raylı sistem hattı ve 18 istasyon yapılması ulaşım konforunu da beraberinde getirecek. Buna göre Kocaeli’nin doğu-batı aksında başlangıçta günlük yaklaşık 300 bin yolcu, yılda ise 101 milyon yolcunun taşınması hedefleniyor.