Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, ABD’de bindiği bir araçtaki karaoke sistemini paylaşarak “Miami’deki hizmet kalitesini İstanbul’a getiriyoruz” dedi.

Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, dünyadan paylaşımlı yolculuk sistemlerini sosyal medya hesabından eğlenceli videolar halinde paylaşıyor. ABD’nin Miami kentinde paylaştığı videoda aracın içinde karaoke ve ambiyans ışıkları olduğu görülüyor. Verilen hizmete ve kaliteye dikkat çeken Öktem, “Yol boyunca şarkı söylüyorsun. Paylaşımlı yolculuk burada bu hale gelmiş. İnsanlar rekabetten dolayı daha iyi hizmet verebilmek için arabalarına karaoke takıyor’’ dedi.