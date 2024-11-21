İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenidoğan Destek Paketi ile ihtiyaç sahibi ailelerin yenidoğan bebeklerinin ilk dört aylık bütün ihtiyaçlarını karşılıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ve yenidoğan bebeği bulunan haneleri desteklemek amacıyla oluşturduğu Yenidoğan Destek Paketi'nin dağıtımına devam ediyor.

45 bin aileye ulaşması hedeflenen Yenidoğan Destek Paketi'ne başvurular “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden yapılabiliyor.

Yenidoğan Destek Paketi'nin içerisinde; park yatak, bebek çantası, 10’lu hastane çıkışı, biberon, alt açma seti, ateş ölçer derece, bakım seti, bebek yağı, şampuan, bez, ıslak mendil, reflü yatağı ve fermuarlı portbebe yer alıyor.

Başvuru genel koşulları arasında; İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edilmesi, sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç durumunun tespit edilmesi, 20-36 haftalar arasında hamileliğin devam etmesi ya da 8 haftaya kadar doğmuş bebek bulunması bulunuyor.

İBB Yenidoğan Destek Paketi; 1 Temmuz 2019’dan 31 Ekim 2024 tarihine kadar toplam 51 bin 30 aileye ulaştı.