Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ‘TCG Anadolu ile İstanbul’dan Samsun’a Millî Mücadele Yolculuğu’ başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle İstanbul’dan Samsun’a gidecek olan TCG Anadolu gemisinin yolculuğuna başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Bak paylaşımında, "Gençlerimizi 19 Mayıs kutlamalarımız kapsamında Milli Mücadele’nin ilk adımının şehri Samsun’a uğurladık. Geçmişten aldığı ilhamla geleceğe yürüyen gençlerimizle gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.