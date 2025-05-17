Adıyaman’da, seyir halindeki otomobilden düşen çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Sincik ilçesinde seyir halindeki otomobille oturan 6 yaşlarındaki Meryem A., isimli çocuk, araç kapısının açılması sonucu düşerek yola savruldu. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak küçük çocuğu Sincik İlçe Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Meryem A., önce Kahta Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Meryem A’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.