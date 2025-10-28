Cumhuriyetin 102’nci yılı kutlamaları kapsamında, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Kutlamalar çerçevesinde ilk olarak Kıbrıs Gazisi Ahmet Şendul ve ailesini evinde ziyaret eden Şener, gazinin vatan savunmasındaki kahramanlığını minnetle andı. Şener, "Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşıyorsak, bunu sizlerin ve aziz şehitlerimizin fedakarlıklarına borçluyuz. Devletimiz ve milletimiz daima sizlerin yanındadır" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gazi Ahmet Şendul ise Başkan Şener’e teşekkür etti.

Zeyit Şener daha sonra, 2001 yılında şehit olan Emre Öztürk’ün annesi Beyaz Öztürk ve ailesiyle bir araya geldi. Ailenin taleplerini dinleyen Şener, devletin her daim şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Programın son durağında ise 1983 yılında şehit düşen Naci Bozoğlu’nun annesi Leyla Bozoğlu’nu ziyaret eden Başkan Vekili Şener, samimi bir sohbet gerçekleştirdi. "Şehitlerimizin aileleri bizim için birer emanet, birer dua kapısıdır" diyen Şener, "Devletimiz her zaman yanınızda, milletimizin duaları da sizinle" ifadelerini kullandı. Şehit aileleri, gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, bu anlamlı günde hatırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretlerde Başkan Vekili Şener’e Akdeniz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Selim Daydaş eşlik etti.