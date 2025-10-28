Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Emekli Evi üyelerine yönelik düzenlediği eğitimle, meme kanserinde erken tanının önemini anlattı. Prof. Dr. Gülay Altun Uğraş, uygulamalı gösterimle kendi kendine muayene yöntemini katılımcılara öğreterek farkındalığı artırdı.

Büyükşehir Belediyesi, ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında Yenişehir Emekli Evi üyelerine yönelik eğitim düzenledi. Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Altun Uğraş’ın verdiği eğitimde, meme kanserinin risk faktörleri, erken tanı yöntemleri ve düzenli kontrollerin önemi anlatıldı. Uğraş, meme maketi üzerinde uygulamalı olarak kendi kendine muayene yöntemini gösterdi. Etkinlik, soru-cevap bölümüyle sona ererken, kadınlarda erken tanı farkındalığı artırıldı.

"Meme kanserinde erken tanı konulduğunda yaşam şansı çok yüksek"

Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gülay Altun Uğraş, meme kanserinde erken tanının önemine vurgu yaparak, "Erken tanı konulduğu zaman yaşam şansı çok yüksek olduğu için kişilere bu konuda bilgi vermeyi amaçlıyoruz. Meme kanseri bir gerçek. Bu gerçeğin farkındayız ve bunun için ne yapabiliriz konusunda çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın 40 yaş üzerindeki kadınlar için özellikle tarama programları var. Ücretsiz olarak KETEM’lerden yararlanabilecekleri programlar var. Kendi kendine meme muayenesini anlattık. Bunların hiçbirisi meme kanserini önlemiyor ama erken tanı konulmasını sağlıyor" dedi.

Erken tanı sayesinde tedavi sürecinin daha iyi bir şekilde planlandığını aktaran Uğraş, Emekli Evlerinde yapılan bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyleyerek, "İki Emekli Evinde de bunu yaptık. Meme kanserinin önemli risk faktörleri, tarama yöntemleri, kendileri neler yapabilir bunları konuştuk. Soruları yanıtladık. Aynı zamanda gerçeğe çok yakın bir meme maketimiz var. Onun üzerinde de kendi kendini meme muayenesini nasıl yapabileceklerini göstermek istedik" ifadelerine yer verdi.

Emekli Evi üyeleri etkinlikten memnun ayrıldı

Yenişehir Emekli Evi üyelerinden Şerife Eser, etkinliğin çok bilgilendirici olduğunu belirterek, "Çok iyiydi, devamlı olmasını isterim. Göğüs muayenesi bilmediğim bir şeydi. Ona çok memnun oldum. Her kadının bunu öğrenmesi gerekir. Katılım çok iyiydi. Halkımızı tebrik ediyorum. Türkiye genelinde örnek bir belediye. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum" dedi.