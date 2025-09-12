DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çivril ilçesinde bu yıl 27’inci düzenlenen Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivalinde sahne alan alternatif müziğin güçlü sesi Sena Şener, coşkulu kalabalığa unutulmaz bir gece yaşattı.

Çivril Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 27. Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali büyük bir coşkuyla devam ediyor. Çivril’de 4 gün boyunca bir birinden renkli sanat, tarih ve tarım etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan festivalin ilk gününde alternatif müziğin güçlü sesi Sena Şener, meydanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını kalabalığın arasına kadar inerek seslendiren sanatçının performansı, büyük beğeni topladı. Konserin sonunda eşiyle birlikte sahneye çıkan Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, sanatçı Sena Şener’e hediye takdiminde bulundu.

"Belediye bütçesinden harcama yapmadık"

Festival alanını dolduran coşkulu kalabalığa teşekkür eden Belediye Başkanı Semih Dere, "Bu yıl 27’ncisini düzenlediğimiz festivalimizin kapılarını; kıymetli hemşehrilerimize, ülkemizin dört bir yanından ve yurtdışından gelen misafirlerimize açmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da festivalimizi tasarruf tedbirlerini dikkate alarak, belediyemiz bütçesinden hiçbir harcama yapmadan hayata geçirdik. Festival kapsamında ilk kez düzenlediğimiz Kültür Sokağımızı gezerek Çivril’imizin kültürel zenginliklerini ve değerlerini yakından görme fırsatı bulduk. Ayrıca stantları ziyaret ederek esnafımıza hayırlı işler diledik. Çivril 27. Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali’nin ilk gününde, alternatif müziğin güçlü sesi Sena Şener, muhteşem performansıyla bizlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Festival coşkumuzu paylaşan ve bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.