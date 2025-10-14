Selim’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si çocuk, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, G. A. (28) idaresindeki 06 BT 6058 plakalı araç, Selim-Kağızman karayolu Koyunyurdu köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü G. A. ile birlikte araçta bulunan T. Y. (30), Y. Ç. Y. (3) ve a Z. A. Y. (1,5) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Selim Devlet Hastanesi ile Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Selim Devlet Hastanesi’ne sevk edilen T. Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.