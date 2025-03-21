Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Rahmanlar Mahallesinde, Rahmanlar İlköğretim Kurumu ve Ortaokulu tarafından düzenlenen Nevruz ve Orman Haftası kutlama programında renkli görüntüler ortaya çıktı. Nevruz ateşinin yakıldığı programda fidanlar da toprakla buluşturuldu.

Düzenlenen programa Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, Belediye Başkanı Murat Daban, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Rahmanlar İlköğretim Kurumu ve Ortaokulu bahçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Kaymakam Tarık Safa Kahveci ve Belediye Başkanı Murat Daban’ın Nevruz Ateşini yakıp örs üzerinde demir dövmesiyle devam etti. Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin sergilenmesi, şiirlerin okunması, çuval yarışı, yumurta yarışı, halat çekme yarışması ile devam eden program katılımcıların yakılan ateşin üstünden atlamasından sonra sona erdi.

Program, İlçe Orman İşletme Şefliği tarafından belirlenen alana Orman Haftası ve Ağaç Bayramı kutlaması dolayısıyla selvi ile fıstık çamı fidanının dikilmesi ile sona erdi.