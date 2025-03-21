21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile Nevruz Bayramı dolayısıyla, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Küçük Bostancı Mahallesi’nde anlamlı bir fidan dikim töreni düzenlendi. Tören kapsamında protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler bir araya gelerek fidanları toprakla buluşturdu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada:

"Bugün, fidanlarımızı toprakla buluşturarak, geleceğe dair umutlarımızı, toprağın bereketi ile baharı karşılıyoruz. Toprakla buluşturduğumuz bu fidanların ülkemiz, şehrimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ise yaptığı konuşmada, doğa sevgisinin erken yaşlarda kazanılması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün burada öğrencilerimizle birlikte doğaya katkı sağlamak için bulunuyoruz. Onların çevre bilinciyle yetişmesi, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmamız açısından büyük önem taşıyor. Bu tür etkinliklerin öğrencilerimiz üzerindeki olumlu etkilerini gördükçe, doğayla iç içe eğitim anlayışını daha da yaygınlaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen bu anlamlı etkinliğe, Şehit Ömer Faruk Bol İmam Hatip Ortaokulu’ndan 60 öğrenci, öğretmen ve idareciler de katıldı. Öğrenciler, doğaya olan duyarlılıklarını göstererek fidan dikti ve çevre bilinci kazanma fırsatı buldu.

Törene, Vali İsmail Ustaoğlu başta olmak üzere, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Vali Yardımcısı Dr. Mustafa İlhan, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arlanbaş, Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren ve Şube Müdürü Cemalettin Yüceer katıldı.