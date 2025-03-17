Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu Selendi’de kurduğu iftar sofrasıyla yaşattı.

İftar programına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, CHP Selendi İlçe Başkanı Selim Kurt, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in selamlarını ileterek, "İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Sizlerle aynı sofrada olmak, aynı lokmayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ramazan’ınız mübarek olsun. Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum. Nice bayramlara hep beraber coşkuyla erişmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

CHP Selendi İlçe Başkanı Selim Kurt, ilçeleri için planlanan projelerin gündemde olduğunu vurgulayarak, "Başkanımız Ferdi Zeyrek’in seçim sürecinde verdiği sözlerin arkasında durduğunu görüyoruz. Çiftçiden esnafa, gençlerden hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara kadar herkes için projeler hazırlanıyor. 2025 yılı itibarıyla Selendi’ye yeni müjdeler geleceğine inanıyorum. Başkanımız Ferdi Zeyrek’e bu organizasyonu gerçekleştirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Bu tür organizasyonları bundan sonra ilçemize yapılacak çeşitli hizmetlerin açılışlarında da görmek istiyoruz" dedi.