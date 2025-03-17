Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, baharın yüzünü göstermesi ile birlikte belediye ekipleri sokakları yıkayarak temizledi.

Türkiye’de çetin kış şartlarının etkili olduğu yerlerin başında gelen Karlıova ilçesi, kar esaretinin bitmesi ile rahat bir nefes aldı. Güneşin kendini iyiden iyiye hissettirmesi ile ilçe merkezinde karın kalmaması üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Belediye çalışanlar, suyla cadde ve sokakları temizledi. Bahar temizliği yapan ekipler, hemen her sokağı tazyikli suyla yıkadı.

Çalışmaların devam edeceği kaydedildi.