Kurak geçen bir sezonun ardından Selendi ilçe merkezine yağmur, kırsalda bulunan yüksek kesimlere de kar yağması Selendililerin yüzünü güldürdü.
Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ile birlikte gece yüksek kesimlere yağan kar yağışı Selendili çiftçilerin yüzünü güldürdü. İlçe merkezinde bulunan vatandaşlar kar yağan yüksek kesimlere akın ederken özelikle çocuklar kar keyfini doyasıya yaşadı. Kar yağışının gece saatlerde tekrar yağması beklenirken, sıcaklıpın gece saatlerinde eksi derecelere düşmesi bekleniyor.
Kaynak: iha