Konya’nın Beyşehir ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan şehitler çeşmesi adı verilen çeşme dualarla hizmete açıldı.

Beyşehir’in Esentepe Mahallesi’ndeki pazar yerinde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilciliği ile bazı hayırseverlerin öncülüğünde toplanan yardımlarla yaptırılan şehitler çeşmesi hizmet vermeye başladı. 14 Aralık 1990 tarihinde vatani görevini yaparken Diyarbakır’da bölük içerisinde yaşanan silah kazası sonucu şehit düşen Beyşehirli Piyade Er Halis Zopa’nın isminin yaşatılması amacıyla hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan ve şehitler çeşmesi adı verilen çeşmenin açılışı için program düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Derneğin Beyşehir Temsilcisi Gazi Taşkın, çeşmeyi yaptıranlara teşekkür ederek, şehidin ağabeyine programın sonunda Türk bayrağı hediye etti.

Şehit Halis Zopa’nın kardeşi Ercan Zopa da şehitler çeşmesini düşünerek hayır işleyen, sebep olan herkese teşekkür etti. Esentepe Mahallesi Muhtarı Mevlüt Karakullukçu ise mahallesinde yaptırılan şehitler çeşmesinin pazar yerinde yaptırılmasının da pazarcı esnafı ve alışverişe gelenler için önemli bir ihtiyacı karşılayacağını dile getirdi.