Aydın’ın Söke ilçesinde düzenlenen ve 5 Ocak gününe kadar devam edecek olan Gaziantep Yöresel Lezzetler Festivali başladı. Yoğun ilgi gören festivalde, Gazantep’in yanı sıra Türkiye’nin her bölgesine ait değişik damak tatları da ziyaretçilerle buluştu.

Sunuculuğunu Duygu Meltem Yalçınkaya’nın üstlendiği, organizatörlüğünü ise İbrahim Oğul’un gerçekleştirdiği Gaziantep yöresel lezzetler, hediyelik eşya ve tekstil ürünleri satışlarının gerçekleştirildiği festivalin 5 Ocak Perşembe gün akşamına kadar açık kalacağı belirtildi. Söke Otogarı’nda gerçekleştirilen yöresel lezzetler festivalinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetlerin yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Festivalde, Gaziantep’in ünlü salça ve baharatları, Mersin cezeryesi, İzmit pişmaniyesi, Rize tereyağı ve peynir çeşitleri ile Erzurum’un meşhur cağ kebabı, çiğ köfte ve içli köfteleri yer alıyor. Hem hafta sonunu değerlendirmek hem de çeşitli lezzetleri tatmak amacıyla festival alanına gelen vatandaşlar aynı zamanda doğal şifalı ürünler, pekmez, macunlar, hediyelik bıçaklar ve çeşitli el emeği ürünleri alıyor.

Söke Otogarı’ndaki festival, birbirinden renkli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlarken çocuklar için sirk gösterileri, sıra geceleri ve Duygu Meltem Yalçınkaya’nın sunuculuğunda çeşitli konserler gerçekleştiriliyor.

Gastronomi ve eğlence kültürünün bir arada gerçekleştirildiği festivale Söke’nin yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda ziyaretçi beklendiği belirtildi.