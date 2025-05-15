Manisa’nın Selendi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Proje Öğretmeni Özge Özalay öncülüğünde Okul Müdür Nafiz Akarsu, öğretmenler ve 42 öğrenci tarafından hazırlanan projeler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Okul bahçesinde açılan bilim fuarında, öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi; bilimi günlük yaşamla ilişkilendirerek eğlenceli ve öğretici bir ortamda öğrenmelerini sağlamayı, akıllı çöp konteynırı, kuklalar, aile iletişim, farklı araştırma, inceleme, tasarım gibi projeler ziyaretçilerden tam not aldı.

Bilim Fuarına Selendi Kaymakam vekili Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Tok, İlçe Emniyet Amiri Emre Gevanci, daire müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Fuarın 2 gün açık kalacağı öğrenildi.