19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan Gençlik Haftası, 15-21 Mayıs tarihlerinde Denizli’de her gün farklı etkinliklerle kutlanacak.

Her yıl tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanan Gençlik Haftası, 15 Mayıs Perşembe günü Denizli Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayacak. Aynı gün milli sporculardan oluşan heyet, Gençlik Haftası açılışı dolayısıyla İl Protokolünü makamlarında ziyaret edecek. Denizli Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda kutlanacak haftada birbirinden farklı programlar hazırlandı.

Sportif turnuvalar her yerde

Denizli’nin dört bir tarafında gerçekleşecek sportif etkinlikler kapsamında Tenis, Curling, Bocce, Dart, Okçuluk, Bilardo, Güreş, Atıcılık, Satranç, Yüzme, Masa Tenisi, Karate, Oryantiring, Bilek Güreşi, Hentbol branşlarında turnuvalar düzenlenecek. Denizlili dağcılar, 18-19 Mayıs tarihlerinde önce Beyağaç Sandras Dağı’nın 2295 m. zirvesine, sonraki gün ise Altınsivirisi Dağı’nın 2050 m. zirvesine tırmanarak Türk Bayrağını zirvede dalgalandıracak.

DENEYAP öğrencileri projelerini sergileyecek

Gençlik Haftası süresince Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı 8 Gençlik Merkezinde de gençlere yönelik programlar hazırlandı. PAÜ Genç Ofis ve Denizli Lisesi’nde tiyatro gösterileri, Denizli Gençlik Merkezi kursiyerlerinin hazırlayacağı resim sergileri hafta boyunca görücüye çıkacak. Deneyap Atölyesi bünyesinde üç yıl eğitim alan gençlerde projelerini sergileyerek katılım sertifikalarını alacak.

Yurtlarda Gençlik Konserleri olacak

GSB Denizli Yurtlarında Gençlik Haftası süresince sergiler, spor turnuvaları ve konserler düzenlenecek. Yurtlig Voleybol Kızlar Türkiye Şampiyonası Denizli’nin ev sahipliğinde başlarken 17 Mayıs Cumartesi günü Türkiye Şampiyonu olacak takım kupasını alacak. 18 Mayıs Pazar akşamı Pamukkale Kız Yurdunda, 20 Mayıs Pazartesi günü ise Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurdunda Gençlik konserleri düzenlenecek.

Uçurtma şenliği ile gökyüzü renklenecek

16 Mayıs Cuma günü 10.00-12.00 saatleri arasında PAÜ Hastaneleri karşısında bulunan Kınıklı Sahasında Uçurtma Şenliği yapılacak. Okullardan gelecek öğrencilerin ellerinde yüzlerce uçurtma aynı anda gökyüzünde olacak.

120 metre Türk Bayrağı gençlerin ellerinde taşınacak

Bu yıl 106. yıldönümü kutlanacak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları saat 09.30’da Valilik Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumu ile başlayacak. Ardından saat 09.45’te bando eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Meydanından Valilik önüne kadar kortej yürüyüşü yapılacak. Kortejde gençler 120 metre uzunluğunda Türk Bayrağını elden ele taşıyacak. Protokol, öğrenciler, sporcular ve her yaştan vatandaşlarında eşlik edeceği yürüyüşün ardından kutlamalar Valilik önünde kurulacak alanda devam edecek.

"Türkiye’nin gücü gençliği, gençlerimize güveniyoruz"

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yıldönümüne kısa bir süre kala coşku ve heyecanı gönülden hissettiklerini söyleyen Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Kurum olarak Gençlik Haftasına hazır olduklarını kaydetti. Gençlerin enerjisi, dinamizmi ve kararlılığının; ülkemizin kalkınması ve güçlü yarınlara ulaşması için en önemli kaynak olduğunu; gençlerin eğitimine, gelişimine ve toplumsal katılımına çok önem verdiklerini ifade etti. Gençlere armağan edilen bu bayramı ve gurur duyduğumuz daha nice zaferleri bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tarih sayfalarına sığmayacak şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını sözlerine ekledi.