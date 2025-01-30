Selendi ilçesinde 1978 yılında inşa edilen ve 46 yıl boyunca hizmet veren ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımı yapılan Hükümet Konağı’nın yeni binasının inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa’nın Selendi ilçesinde 1978 yılında inşa edilen ve deprem yönetmeliğine uygun olmadığı tespit edilen Selendi Hükümet Konağı yıkılarak yerine yeni bina inşaatına başlanmıştı. Yıkım çalışmalarının ardından ihaleyi alan firma inşaata başlayarak çalışmalarına devam ediyor. Yeni hükümet konağı deprem yönetmenliğine uygun olarak bodrum, zemin ve 2 katlı olmak üzere inşa edilecek. Hükümet konağı bittiğinde yeni yüzüyle ilçe halkına hizmet verecek.