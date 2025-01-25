Araştırmacı Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, hain bir suikast sonucu katledilişinin 32. yılında Selçuk’ta anıldı. Aradan geçen 32 yıla rağmen Uğur Mumcu suikastının aydınlatılamadığına dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel: “Bugün Uğur Mumcu için buradayız. Ne istediğini bilen ve bağımsızlık için mücadele eden bir kalemin katledilişinin 32. yıl dönümündeyiz” dedi.

Selçuk Belediyesi, Araştırmacı Gazeteci Yazar Uğur Mumcu’yu katledilişinin 32. yılında unutmayıp anma töreni gerçekleştirdi. Etkinliğe Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ve dernek üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Belediye binası önünde toplanan katılımcılar ilk olarak Özgürlük Anıtı’na karanfil bıraktılar. Uğur Mumcu Sevgi Yolu’nda bulunan Uğur Mumcu Anıtı’na kadar yürüyen katılımcılar ilk olarak saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudular.

“Gerçekler ortaya çıkmalı”

Gerçeklerin ortaya çıkmasının gerektiğini dile getiren Başkan Ceritoğlu Sengel, “Bütün meslek hayatı boyunca hukuku savunan, insan haklarını savunan, teröre karşı çıkan ve her yazısında uzun uzadıya tüm gerçekleri ifade eden bir hukukçu ve ölümünden sonra bile hâlâ daha tecelli edilemeyen bir hukuk sistemi. Ölümünden 7 yıl sonra ancak yargılaması başlayan, biraz önce bahsedildiği gibi Ahmet Taner Kışlalı, Muharrem Aksoy, Bahriye Üçok gibi umut davası adı altında başlayan ama hâlâ umutsuzlukla devam eden ve hukukçu bir insanın arkasından hâlâ tecelli edemeyen bir hukuktan bahsediyoruz” dedi.

Uğur Mumcu’nun geride bıraktığı yazıların, topluma sunduğu gerçeklerin okunarak anlaşılması gerektiğini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel: "Bizim artık somut gerçekliğe ihtiyacımız var. Bizim artık somut adımlara ihtiyacımız var. Uğur Mumcu’nun anmanın ötesinde, toplum için şöyle bir gözden geçirilmesini istiyorum. Gerçekler yıllar öncesinde öne sürülürken “Biz ne yapıyorduk acaba?” diye düşünülmesini istiyorum. Birçok çocuğu görüyorum burada. Biz 32 yıldan beri mikrofonları elimize alanlar, acımızı dile getirenler, gerçekler bir gün su üzerine çıksın diye umut edenleriz. Umarım sizlere bir şeyler bırakabiliriz” diye konuştu.