Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci sabah saatlerinde Ortaklar-Çamlık Karayolu’nda festivale giden yolcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 23 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerinde incelemelerde bulunurken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydın’ın Didim ilçesinden İzmir’in Karaburun ilçesindeki Nergis Festivali’ne giden yolcuları taşıyan N.Ç. idaresindeki 48 ALZ 167 plakalı tur minibüsü Ortaklar-Çamlık yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs bulunan 23 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen kazanın ardından Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Zencirci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortaklar-Çamlık karayolunda meydana gelen kaza yüreğimizi ağzımıza getirdi. Facianın eşiğinden döndük. Tüm vatandaşlarımıza tekrardan geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.