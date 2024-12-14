Şehzadeler Kent Konseyi Kadın Meclisi genel kurulunu gerçekleştirerek yürütme kurulunu oluşturdu. Fatma Ayhan’ın başkan seçildiği genel kurulda, Şehzadeler ilçesinde yaşayan kadınların birlik ve beraberlik içerisinde olacağı vurgulandı.

Şehzadeler Kent Konseyi Kadın Meclisi, 1’inci Seçimli Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Bedesten Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen genel kurulda, Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Fatma Ayhan ve Yürütme Kurulu oy birliğiyle seçildi. Genel kurula CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Gülbahar Tahmilci, Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Yasemin Gümüş, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç ve çok sayıda Kadın Meclisi üyesi katıldı.

Genel kurulda açıklamalarda bulunan Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Yasemin Gümüş, "21 Ağustos’ta gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzdan sonra sırasıyla Çocuk, Engelli ve Gençlik Meclislerimizi kurarak çok güzel çalışmalara başladık. Hızla hayata geçirilen bazı projelerle önemli adımlar attık. Bugün de Kadın Meclisi’mizi kuracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kadınların her alanda daha fazla temsil edilmesinin altını çizerken, Şehzadeler Belediyemizin kadın başkanı Gülşah Durbay ile gurur duyduğumuzu belirtmek isterim. Şehzadeler Kent Konseyi’ndeki kadın-erkek oranı da kadınlar lehine şekillenmiştir. 16 kadın yürütme kurulu üyesine karşılık 6 erkek yürütme kurulu üyemiz bulunmaktadır. Kadın Meclisi, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti ortadan kaldıracak, kadınların güçlendirilmesine katkı sunacak kapsayıcı politikaların oluşturulması için yerel yönetimlere görüş ve tavsiyelerde bulunmayı; yerel düzeyde kadınların karar mekanizmalarında aktif rol almasına katkı sunmayı; yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği yaparak köprü işlevini sağlamayı amaçlamaktadır" dedi.

"Kentimizde güzel çalışmalar yapacağız"

Şehzadeler Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fatma Ayhan, Kent Konseyi’nin amacına uygun çalışmalar yapacaklarını belirtti. Ayhan, "Kadın Meclisi’nin amacı; kadınlar arasındaki iletişimi, bilgi, deneyim ve paylaşımı güçlendiren sosyal alanda, toplumsal yaşamın iş, siyaset, kültür, sanat, ekonomi ve benzer alanlarında söz sahibi olmaktır. Ayrıca kent ve kadın sorunları ile sorumlulukları konusunda bilinçlendirme ve politikalar oluşturulmasını sağlamak; kadınların ihtiyaç ve sorumluluklarından yola çıkarak taleplerin belirlenmesi ve çözümler üretilmesi için aktif rol almalarını sağlamaktır. Kadınların kent ve kentlilik bilincini güçlendirmek, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirmek, kadın ve kadın hakları konusunda çalışmak, kadın sağlığını korumak için faaliyetlerde bulunmak, her türlü şiddetle mücadele etmelerine katkı sağlamak için çalışacağız” dedi.

"Bütün kadınları temsil ediyorsunuz"

Kentteki bütün kadınları temsil edecek bir anlayışla yola çıkılması gerektiğini vurgulayan Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, "Özenle belirttiğim bir şey vardı. Biz tarih yazmak için çıktık buraya. Bu kentin tarihini mutlaka yazanlar oldu. İşte buraya bu tarihin yaşamını yeni bir şekilde, sevgi ve aydınlığı hedef alarak kendi önümüze görev olarak koyduk. Kurtuluş Savaşı küçük bir grubun bir hedefe varmasıyla başladı. Aynı duygularla inşa etmenin, hele hele kadınların öncülük yaptığı bir kente aydınlık getirmenin, Cumhuriyet’in ışığını yaymanın ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Bütün kadınları temsil ediyorsunuz. Yeni bir anlayışla yola çıkmamız, siyasi yol yürümemizi bırakmamız ve kentteki bütün kadınları kuşatacak, birleştirecek bir şekilde devam etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sonlandı.