Şehzadeler Belediye Meclisi’nin şubat toplantısının ilk oturumunda Başkanvekili Yenal Yıldırım, Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini müjdeledi. Ayrıca kreş açılışı, süt dağıtımı, evde temizlik hizmeti ve gıda yardımları gibi birçok sosyal yardım projesinin hayata geçirildiğini duyurdu.

Şehzadeler Belediye Meclisi’nin şubat ayı toplantısının ilk oturumu, Belediye Başkanvekili Yenal Yıldırım başkanlığında yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda, Başkanvekili Yıldırım meclis üyelerine Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumu ve belediye hizmetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

"Başkan Durbay’ın sağlık durumu gayet iyi"

Başkan Durbay’ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Bildiğiniz üzere Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay yaklaşık 5 ay önce kanser teşhisi konulduğunu ve tedavi sürecine başladığını paylaşmıştı. Yapılan güncel tetkiklerde hastalığında ciddi bir gerileme görüldü. Bu doğrultuda, 24 Ocak Cuma günü başarılı bir operasyon geçirdi. Doktorların son değerlendirmelerine göre sağlık durumu gayet iyi ve kısa sürede tamamen sağlığına kavuşması bekleniyor. Kendisiyle bugün de görüştüm, tüm meclis üyelerine selamlarını ve iyi dilekleri için teşekkürlerini iletti. Bu vesileyle kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

"Şehzadeler, sosyal yardımlarda marka ilçe olacak"

Belediye hizmetlerine de değinen Başkanvekili Yıldırım, ocak ayı itibarıyla sosyal projelerin hız kazandığını vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: "Ocak ayı itibariyle belediye hizmetlerinin hayata geçirilmesi için büyük bir özveri ile çalışmaya başladık. Görevde 1. yılımız dolmadan ilk kreşimizi açtık. Çocuklarımıza her ay 4 litre süt dağıtmak için başvurularımızı topladık. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtımlara başlıyoruz. İlçemizin 3 farklı noktasına koyacağımız Bebek Bakım Kabinlerimiz neredeyse hazır. 2 hafta içerisinde yerlerine montajlarını yapıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Evde Temizlik hizmetimiz de bu yıl itibariyle başladı. Yaşlı, hasta ve evinde temizlik yapacak durumu olmayan vatandaşlarımızın evlerini temizliyor, bazı tamiratlarını yapıyor, onların kendisini yalnız hissetmemesini sağlıyoruz. Vatandaşlarımıza her ay sıcak yemek ve gıda kolisi yardımlarımızı arttırarak devam ediyoruz. Özellikle Ramazan ayında ilçemizde ihtiyaç sahibi kimse kalmasın istiyoruz. Yine bu yıl içerisinde çocuğuyla yaşayan, durumu olmayan kadınlarımıza market çeki verip, ihtiyaçlarının giderilmesinde bir nebze de olsa katkıda bulunacağız. Taziyesi olan vatandaşlarımızın evlerine birtakım hizmetlerimiz olacak. Acılı günlerinde Şehzadeler Belediyesini yanlarında hissedecekler. Bunların dışında da pek çok sosyal yardım projemiz üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Şehzadeler, sosyal yardımlar noktasında marka bir ilçe olacak. Vatandaşımız neye ihtiyaç duyarsa belediyemizi yanında görecek."

Başkanvekili Yıldırım’ın açılış konuşmasının ardından meclis gündemindeki maddelerin görüşülmesine geçildi. Gündemdeki 28 madde görüşülerek karara bağlandı. Komisyonlara gönderilen maddelerin görüşülebilmesi için meclis oturumuna ara verildi. Meclisin ikinci oturumunun 6 Şubat Perşembe günü saat 18.00’da yapılacağı ifade edildi.