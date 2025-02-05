Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce Şehzadeler, Yunusemre, Turgutlu ve Soma ilçelerinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şahıs eş zamanlı yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, terör örgütünün eylemlerinin engellenmesi, örgüt üyelerinin deşifre edilmesi ve etkinliklerinin önlenmesine yönelik Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, sosyal medya üzerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şahıs Manisa’nın Şehzadeler, Turgutlu, Soma ve Yunusemre ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. ’Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçundan gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.