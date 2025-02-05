Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "6 Şubat depreminin ikinci yılındayız. Şu anda Azerbaycan mahallemizdeyiz. Kahramanmaraş’ın merkezi olan kısımlar burası. 4 bin tane iş yeri ve konutumuzu hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun yanında şu ana kadar 34 bin 600 iş yeri ve konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Toplamda 74 bin 200 konutumuzu 2025 yılı sonunda vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız" dedi.

6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerde Kahramanmaraş’ta 12 bin 789 vatandaş vefat etmiş ve şehrin yapı stokunun 4’te 1’i hasar almıştı. 6 Şubat depremlerinin ikinci yılına girilirken, Türkiye’nin dört bir yanındaki Kahramanmaraşlılar depremde kaybettikleri yakınlarını anmak için şehre akın etti. Kapıçam Deprem Şehitleri Mezarlığı’nda ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hummalı bir temizlik çalışması yapıldı. Depremin ikinci yıl dönümünde deprem şehitlerini ziyaret eden vatandaşlar, dualar ederek vefat eden yakınlarını anıyor.

Kahramanmaraş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bakanlıklar ve yerel yönetimler iş birliğiyle gerçekleştirilen yatırımlarla da küllerinden yeniden doğuyor. Yıl sonuna kadar 74 bin 187 konut ve iş yerinin tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Deprem sonrasında hızlıca yapılan kalıcı konutlar ile 10 şiddetindeki depremlere dayanıklı binalardan oluşan yeni mahalleler artık yeni Kahramanmaraş’ın güvenli binaları oldu. Depremde yıkılan Hayrullah Mahallesi’nin yeniden yapılmasını üstlenen Azerbaycan devleti ise yeni bir mahalle inşa ederek, yeni ismi ile Azerbaycan Mahallesi’ni Kahramanmaraş’a kazandırdı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "6 Şubat depreminin ikinci yılındayız. Şu anda Azerbaycan Mahallemizdeyiz. Kahramanmaraş’ın merkezi olan kısımlar burası. 4 bin tane iş yeri ve konutumuzu hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun yanında şu ana kadar 34 bin 600 iş yeri ve konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Toplamda 74 bin 200 konutumuzu 2025 yılının sonunda vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Bunun yanında da hastanelerimiz, okullarımız, spor tesislerimiz yapılıyor. Kültürel varlıklarımızı yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Şehrin her noktasında, ilçe merkezimizde, şehir merkezlerimizde çalışmalar var. Kırsallarımızda köy evlerimiz yapılıyor. Şu an itibarı ile Kahramanmaraş işlerinin yarısını bitirmiş, artık son halini bitirme noktasında gelmiş durumda. Büyükşehir Belediyesi olarak alt yapı çalışmalarına çok hızlı bir şekilde start verdik. Belki de 50-60 yıl sorun çıkmayacak şekilde yenilemiş olacağız. Bize bırakılmış bu emaneti, deprem şehitlerimizin bu emanetini biz sağlıklı bir şehir kurma konusunda ciddi bir gayret göstererek sahip çıkacağız. Şu anda şehrimize çok ciddi sayıda misafir geliyor. Çünkü depremde yakınlarını kaybetmiş, dışarıda yaşayan hemşehrilerimiz var. Onlar şehirde 6 Şubat’ı bizimle birlikte anmak için buradalar. 6 Şubat bizim için burukluk hissedeceğimiz bir tarih. Yeni bir Kahramanmaraş, yeni bir şehir inşa etmeye başladığımız tarih aslında. Biz aslında Büyükşehir Belediyemiz konum itibari ile şehrin en merkezi yerinde. Oranın duvarlarına hem şehitlerimizin ismini yazdık. 04.17 bizim için unutulmaz bir saat dilimi. Onu oraya deprem şehitlerimizin isimlerini nakşetmiş olduk. Deprem şehitlerimiz zihinlerimizde unutulmayacağı gibi orada da isimleri duracak. Şehrin birçok noktasında da canlarımızın isimlerini yaşatmış olacağız" dedi.

Azerbaycan Mahallesi Muhtarı Sefa Kirişçi, "6 Şubat gecesi biz burada hayatı donmuş gibi yaşadık. Bitmiş şekilde yaşadık. Herkes evinden paramparça bir halde çıktı. Şu an yeni evimize çok yaklaştık, bitme aşamasına geldi. Emeği geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’e de çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Eski adıyla "Hayrullah", yeni adıyla "Azerbaycan Mahallesi" sakinlerinden Ayla Çiftçi, "Doğma büyüme Hayrullah Mahallesi sakiniyim. Depremi birinci derecede yaşayanlardan biriyim. Çok ağar hasarlı bir evden çıktım. Şu an bile heyecanlıyım. O üzüntüyü asla unutmadık. Evden sokağa çıktığımda mahallem yoktu, komşularım yoktu, kuzenlerim yoktu. Gelinim 6 kişiyi toprağa verdi. Çok acı fakat tekrardan toparlanmaya çalışıyoruz. Mahallemiz yeniden ayağa kalkıyor. Devlet büyüklerimize çok çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kapıçam Deprem Şehitleri Mezarlığı’na giden aileler, kayıpları için Kur’an okuyarak dualar etti. Kimi yakınının mezarına çiçekler ekti, kimisi mezarların başına kahve fincanı bıraktı.

Öte yandan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, deprem şehitlerinin ismi ile deprem saati 04.17’yi belediye binasının duvarına kurarak, "Canlarımızı unutmayacağız" dedi.