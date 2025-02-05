Alaşehir Şehit Efkan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde uygulamalı eğitim dersleri kapsamında okuldaki 250 taşımalı öğrencinin yemeklerini yaparak hem okul bütçesine katkı sağlıyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.

Alaşehir Şehit Efkan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümü öğrencileri, okul yemekhanesinde okulun kadrolu aşçısı Yasin Tolun başkanlığında yemek malzemelerini hazırlamayı, yemek pişirmeyi ve servis yapmayı öğreniyorlar. Öğrenciler, bu sayede hem teorik bilgilerini pratiğe döküyor hem de 250 taşımalı öğrencinin yemek ihtiyacını karşılıyor.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, en iyi öğrenmenin yaparak, yaşayarak ve uygulayarak öğrenme olduğunu belirterek, öğrencilerin yemek pişirmeyi uygulamalı olarak öğrenmenin yanı sıra yemekhane eğitimini de yaşayarak öğrendiklerini ifade etti. Çetinkaya, öğrencilerin sıraya girme, yemek alma, arkadaşlarına saygılı olma ve toplu alanlarda yemek yeme adaplarını da öğrendiklerini söyledi. Çetinkaya, "Öğrencilerimiz hem eğitim öğretimlerini burada görüyor. İnşallah gelecekte Manisa’nın şeflerini buradan yetiştirmiş olacağız. Öğrencilerimiz burada hem yemek üretmeyi öğreniyorlar hem taşımalı gelen öğrenci arkadaşlarına ürettikleri yemeklerle besliyorlar. Okul bütçesine katkı sağlıyorlar ayrıca kendi harçlıklarını da buradan çıkarabiliyorlar. Bunun yanında gelecekte kendilerine çok gerekli olan mesleklerini de öğrenmiş olacaklar" dedi.

Okulun yiyecek içecek alanı 11. sınıf öğrencisi Işıl Salancı, uygulamalı eğitime başladıklarını ve okulun kendilerine çok güzel imkanlar sunduğunu belirterek, "Burada yemek pişirmeyi öğreniyoruz, pişirdiğimiz yemekleri servisi yapmayı öğreniyoruz. Hem eğitim hayatımızı güzelleştiriyoruz hem de bizi bekleyen gerçek hayatımız için adımlar atıyoruz ve bunun için hazırlıklı oluyoruz. Bu imkanları sunan okulumuza, öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz. Gerçekten harika bir sistem. Hem okuyoruz hem de gerçek hayata atılmayı öğreniyoruz. Bu imkanları bizlere sağlayan öğretmenlerimize, Milli Eğitim Müdürümüze, devletimize, belediyemize çok teşekkür ederiz" dedi.

Yemekhanede ilk yemeklerini yiyen 250 taşımalı öğrenci, yemeklerin çok güzel olduğunu ve emeği geçenleri kutladıklarını dile getirdi.