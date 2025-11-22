Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Atça Şehitler Abidesi’nde alkol alıp mangal yakarak şehitliği kirletenlere "Bu saygısızlık milletimizin değerlerine sığmaz" diyerek sert tepki gösterdi. Çöpleri tek tek toplayan Başkan Yıldırımkaya, şehitliklerin eğlence değil hürmet yeri olduğunu vurguladı.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Atça Şehitler Abidesi’nde alkol tüketildiği ve mangal yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye giden Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, karşılaştığı görüntülerin kendisini derinden yaraladığını belirterek sert bir açıklama yaptı. Başkan Yıldırımkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehitliğin eğlence yeri değil, hürmet yeri olduğunu vurguladı. Şehitliklerde alkol tüketilmesi ve mangal yakılmasının ’kabul edilemez bir saygısızlık’ olduğunu ifade eden Yıldırımkaya, "Bu toprakları bizlere vatan kılmak için gözünü kırpmadan canını feda eden, hunharca katledilen aziz şehitlerimizin huzur bulduğu böylesine mukaddes bir yerde alkol tüketilmesi ve mangal yakılması kabul edilemez bir saygısızlıktır. Bu kutsal mekanda yapılan bu hareket, ne insanlığa, ne vicdana, ne de bu milletin değerlerine sığar" dedi.

Şehitlere saygının sadece sözle değil, davranış ve bilinçle gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Yıldırımkaya, bu tür olayların yeniden yaşanmaması için gerekli tüm adımların atılacağını duyurdu. Olayla ilgili belediye ekiplerinin ayrıca inceleme başlattığı öğrenildi.