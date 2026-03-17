Bayburt merkezdeki şehit kabirleri, Ramazan Bayramı öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce ziyaret edildi. Ziyarette kabirlerin bakımı yapıldı, mezarlara karanfil bırakıldı.

Müdürlük tarafından gerçekleştirilen ziyarette, şehitlerin kabirleri başında dua edildi. Vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler rahmet, minnet ve dualarla anıldı.

Şehitlerin hatıralarına sahip çıkılmaya ve ailelerinin yanında olunmaya devam edileceği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bildirildi.